Спортивный директор «Венеции»: «У Ваноли ментальность победителя»

Спортивный директор «Венеции» Александр Мента высказался о главном тренере итальянской команды Паоло Ваноли, который в прошлом сезоне возглавлял «Спартак».

Мента отметил ментальность 50-летнего специалиста, назвав его одним из лучших учеников известного тренера Антонио Конте, который сейчас возглавляет лондонский «Тоттенхэм».

«У Паоло Ваноли ментальность победителя. Уверен, что итальянец сделает из нашей команды отличный проект и выведет её в Серию А», — приводит слова Менты Sport24.

Напомним, что Ваноли возглавил «Венецию» в начале текущего месяца. После 13 туров нынешнего розыгрыша итальянской Серии Б его команда занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, набрав девять очков.