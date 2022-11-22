В «Венеции» считают, что Черышев не виноват в кризисе команды

Спортивный директор «Венеции» Александр Мента высказался о выступлениях российского полузащитника Дениса Черышева в нынешнем сезоне.

По мнению Менты, Черышев не виноват в неудачах команды, отметив, что футболист делает всё возможное для того, чтобы вывести «Венецию» из кризиса.

«Конечно, мы ждём от Дениса большего. Он отлично себя проявляет в качестве яркой индивидуальности в атаке», — приводит слова Менты Sport24.

Напомним, что на данный момент «Венеция» занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице итальянской Серии Б с девятью набранными очками в своём активе. На счету 31-летнего Черышева три гола и одна результативная передача в девяти встречах.