​Директор «Венеции»: «Интерес к Дзюбе есть»

В начале ноября нападающий Артём Дзюба снова оказался в статусе свободного агента – 34-летний футболист расторг контракт с «Адана Демирспор» после двух с половиной месяцев в Турции. Теперь Дзюба может оказаться в итальянской «Венеции». Спортивный директор клуба Александр Мента дал комментарий на этот счёт.

«Интерес есть, но пока ничего комментировать о его возможном трансфере в наш клуб я не могу», - высказался Мента, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что за «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

На текущий момент «Венеция» занимает 19-е место в турнирной таблице итальянской Серии Б.