Буффон не намерен завершать карьеру

Великий итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон высказался о возможном завершении карьеры.

«На данный момент я всё еще получаю удовольствие от игры на поле и думаю, что вношу свой вклад. Когда я больше не смогу выступать или мотивировать себя на таком уровне, я подумаю о том, чтобы заниматься тем, что меня увлекает», — приводит слова чемпиона мира - 2006 издание Football Italia. Легендарный футболист отметил, что пока не представляет, в какой сфере будет работать после завершения активных выступлений.

Напомним, что сейчас Буффон выступает за «Парму» в итальянской Серии Б. На счету голкипера три игры в текущей кампании второго по силе дивизиона.