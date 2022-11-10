Дмитрий Черышев: «У Дениса были интересные предложения из России и Турции»

Футбольный тренер Дмитрий Черышев, который является отцом российского полузащитника Дениса Черышева, рассказал, какие предложения имел его сын в летнее трансферное окно.

«Были интересные предложения из России и Турции, но Денис сам принял решение перебраться в Италию. Я мог только дать совет. Он находится там, где сам захотел», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

В настоящий момент 31-летний россиянин выступает в Серии Б за «Венецию». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/2023 Денис сыграл восемь матчей, забил три гола и сделал один ассист.