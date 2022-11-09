Ваноли надеется помочь «Венеции» спастись

Мы уже сообщали о том, что новым тренером итальянской «Венеции», в составе которой выступает российский полузащитник Денис Черышев, стал Паоло Ваноли, известный по работе с московским «Спартаком» в недавнем прошлом.

Ваноли дал понять, что его главной задачей будет спасение «Венеции», которая опустилась на предпоследнюю строчку турнирной таблицы итальянского чемпионата Серии В, от вылета.

- Я понимаю ситуацию, в которой находится команда. Сегодня надо работать над спасением. Может, это не то, чего ждали болельщики, но ситуация такова. Задача не пугает меня, я чувствую, что в команде есть потенциал решить ее, - цитирует слова Ваноли ITASportPress.