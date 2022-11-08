Стала известна зарплата бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли в «Венеции».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», итальянский специалист будет получать в коллективе Серии Б 300 тысяч евро в год.

Источник сообщил, что в клубе не были готовы платить новому тренеру больше, чем предыдущему. Отметим, что оклад Ивана Яворчича, который накануне покинул свой пост, составлял примерно ту же сумму. В контракте Ваноли прописаны бонусы за достижение определённых целей. Стоит напомнить, что в «Спартаке» итальянский тренер получал 1,5 миллиона евро в год.

В Москве за полгода Паоло смог стать обладателем Фонбет Кубка России.

