Отец Черышева: «Не могу сказать, заиграет ли Денис в тот футбол, который ставит Ваноли»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Венеции» Дениса Черышева, отреагировал на назначение экс-наставника «Спартака» Паоло Ваноли на пост главного тренера итальянской команды.

Дмитрий Черышев усомнился в том, что его сын сможет заиграть в футбол Ваноли, который до «Спартака» работал лишь помощником главного тренера.

«Ваноли приложит максимум усилий, чтобы достичь успехов с «Венецией». Терять ему нечего. Жду только позитивных изменений в игре команды. Если «Спартак» с Ваноли выиграл Кубок, значит, были положительные моменты, связанные с работой тренера», — приводит слова Дмитрия Черышева «РБ Спорт».

Напомним, Ваноли возглавлял «Спартак» в период с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под руководством итальянского специалиста «красно-белые» впервые за 19 лет выиграли Кубок страны.