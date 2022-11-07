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Чемпионат Италии. Серия Б

Мостовой отреагировал на назначение Ваноли в «Венецию»

07 Ноября 2022 • 23:50 Комментировать
Венеция
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Реджина
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12.11 16:00

Легендарный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался о назначении бывшего наставника «Спартака» Паоло Ваноли на тренерский пост «Венеции».

«Ваноли нашел новый клуб? «Венеция» и «Венеция». Чемпионат России — это для многих золотое дно. После России Ваноли где-то в Серии B, Тедеско вообще в баре сидит, Руй Витория, как и Каррера, непонятно, где обитает», – заявил бывший игрок «Сельты» и «Спартака», чьи слова приводит издание«Чемпионат».

По мнению Мостового, только Лучано Спаллетти смог построить успешную карьеру после пребывания в российской команде. Напомним, что итальянец возглавляет «Наполи».

Ваноли был назначен главным тренером «Венеции» для спасения недавнего клуба Серии А со дна второго по силе дивизиона. Коллектив, за который выступает Денис Черышев, находится на предпоследнем месте в таблице всего с девятью баллами.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Венеция Паоло Ваноли
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