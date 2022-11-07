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Чемпионат Италии. Серия Б

Отец Черышева прокомментировал назначение Ваноли в «Венецию»

07 Ноября 2022 • 12:10 Комментировать

Российский тренер Дмитрий Черышев, который является отцом полузащитника Дениса Черышева, отреагировал на назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера «Венеции».

«Зона вылета? Все в руках главного тренера. Может, в каких-то моментах чего-то не хватает, но команда показывает хороший футбол. Они легко могут вывести «Венецию» из зоны вылета», - приводит слова Дмитрия «Спорт-экспресс».

Напомним, что предыдущим местом работы Ваноли был московский «Спартак».

В последнем матче «Венеция» на выезде проиграла «Комо» со счетом 0:1. После 12 туров команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии Б.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Дмитрий Черышев Венеция Паоло Ваноли
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