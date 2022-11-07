Камоцци: «Ваноли - борец, он любит сложности»

Франко Камоцци, который ранее являлся советником экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался относительно назначения Паоло Ваноли на пост главного тренера «Венеции». За этот клуб выступает российский полузащитник Денис Черышев.

«В Италии есть клубы Серии Б, которые по ресурсам и по структуре не уступают командам Серии А. Паоло - борец, он любит сложности. Я буду первым болельщиком «Венеции», - передает слова Камоцци «Спорт-экспресс».

Трудовое соглашение Ваноли с клубом Серии Б рассчитано до 2024 года.

Напомним, что итальянский специалист занимал пост главного тренера «Спартака» с декабря 2021 по июнь 2022 года.