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Чемпионат Италии. Серия Б

Экс-тренер «Спартака» возглавил итальянскую команду, за которую играет Черышев

07 Ноября 2022 • 07:50 Комментировать

Агент Андрей Д’Амико, который представляет интересы экс-наставника московского «Спартака» Паоло Ваноли, рассказал о том, что его клиент трудоустроился в итальянском футболе.

В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» представитель тренера заявил, что Ваноли возглавил «Венецию», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2024 года и предусматривает опцию продления на сезон.

Напомним, что Ваноли занимал пост главного тренера «красно-белых» с декабря 2021 по июнь 2022 года.

«Венеция» в текущем сезоне выступает в Серии Б.

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Евро-Футбол.Ру,
Венеция Паоло Ваноли
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