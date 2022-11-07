Экс-тренер «Спартака» возглавил итальянскую команду, за которую играет Черышев

Агент Андрей Д’Амико, который представляет интересы экс-наставника московского «Спартака» Паоло Ваноли, рассказал о том, что его клиент трудоустроился в итальянском футболе.

В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» представитель тренера заявил, что Ваноли возглавил «Венецию», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2024 года и предусматривает опцию продления на сезон.

Напомним, что Ваноли занимал пост главного тренера «красно-белых» с декабря 2021 по июнь 2022 года.

«Венеция» в текущем сезоне выступает в Серии Б.