Каррера оценил шансы Дзюбы заиграть в Италии

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о шансах российского нападающего Артёма Дзюбы заиграть в итальянском футболе. Ранее появилась информация об интересе к форварду со стороны «Венеции».

«Дзюба любит вызовы. Если у него есть желание и силы, то он еще может изменить карьеру и перейти в «Венецию». Разве в Италии Дзюба будет хуже, чем Жиру или Ибрагимович?» - передает слова итальянского тренера Sport24.

Дзюба является футболистом турецкого «Адана Демирспор», где испытывает нехватку игровой практики. Его контракт рассчитан до середины 2023 года.

В текущем сезоне Артём забил один гол в четырех матчах Суперлиги.