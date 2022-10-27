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Чемпионат Италии. Серия Б

​В итальянском клубе допустили трансфер Дзюбы

27 Октября 2022 • 14:14 Комментировать

Артём Дзюба в последнее время почти не получает игрового времени в «Адана Демирспор», куда он перебрался в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Теперь 34-летнего российского форварда пресса связывает с «Венецией», выступающей в Серии Б.

Александер Мента, занимающий должность исполнительного директора «Венеции», допустил возможность трансфера 34-летнего Артёма Дзюбы.

«Информация о нашем интересе к Дзюбе - это не правда и не фейк. Мы внимательно следим за ситуацией. Его переход в «Венецию» возможен, но всё зависит от цены и ряда других факторов», - высказался Мента, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что в «Венеции» сейчас играет достаточно известный российский полузащитник Денис Черышев.

На текущий момент «Венеция» занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии Б.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Венеция Адана Демирспор Трансферы футбола - зима 2023 Александер Мента
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