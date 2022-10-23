Каннаваро подтвердил, что подавал в отставку

Фабио Каннаваро действительно хотел подать в отставку после поражения «Беневенто» от «Комо» со счётом 1:2.

Напомним, что Фабио Каннаваро принял «Беневенто» в сентябре. С тех пор команда провела четыре матча – два завершились вничью, а два были проиграны.

«Я подал в отставку, потому что считал это правильным поступком, а также потому, что Фоджа не только спортивный директор клуба, но и мой друг. Я пошёл на этот шаг, но президент клуба решительно отверг это. Признаюсь, это сделало меня счастливым», - сказал Каннаваро, чьи слова приводит Goal.com.

На текущий момент «Беневенто» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии Б.