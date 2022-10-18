Буффон хотел бы потренировать итальянскую сборную

Знаменитый голкипер туринского «Ювентуса» и итальянской сборной Джанлуиджи Буффон заявил, что его не особо прельщает должность наставника клубного тренера, но он с удовольствием поработал бы в качестве тренера сборной Италии.

В 2006 году Буффон в составе «скуадры адзурры» стал чемпионом мира, тогда итальянская сборная обыграла в финале турнира французов.

- Не могу сказать, что идея тренировать меня очень вдохновляет. Но меня заинтересовала бы работа наставника итальянской сборной. Испытываю странное чувство, когда вижу своих бывших коллег по полю в Серии Б в качестве тренеров, де Росси, Гроссо, Индзаги... А я все еще играю, - цитирует Буффона телеканал DAZN.