Буффон не собирается на пенсию

Переживающий романтичную «первую любовь» с «Пармой» Джанлуиджи Буффон не собирается уходить в отставку, он сообщил об этом в интервью телеканалу DAZN. Буффон - уникальный на данный момент футболист, который успел поиграть и в 20-м веке - его карьера началась в 1995 году. Но он по-прежнему испытывает страсть, выходя на поле.

- Думаю ли я об отставке? Я испытываю неведомое ранее мне чувство свободы. А для такого человека, как я, это крайне важно, - заявил прессе 44-летний Буффон.

Большую часть своей карьеры Буффон посвятил туринскому «Ювентусу», но успел поиграть также в составе «ПСЖ».