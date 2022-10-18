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Чемпионат Италии. Серия Б

Буффон не собирается на пенсию

18 Октября 2022 • 20:56 Комментировать
Зюйдтироль
...
Парма
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22.10 15:00

Переживающий романтичную «первую любовь» с «Пармой» Джанлуиджи Буффон не собирается уходить в отставку, он сообщил об этом в интервью телеканалу DAZN. Буффон - уникальный на данный момент футболист, который успел поиграть и в 20-м веке - его карьера началась в 1995 году. Но он по-прежнему испытывает страсть, выходя на поле.

- Думаю ли я об отставке? Я испытываю неведомое ранее мне чувство свободы. А для такого человека, как я, это крайне важно, - заявил прессе 44-летний Буффон.

Большую часть своей карьеры Буффон посвятил туринскому «Ювентусу», но успел поиграть также в составе «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Парма Джанлуиджи Буффон
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