Левандовски прокомментировал получение награды Герда Мюллера

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал получение награды лучшему нападающему Европы.

«Я горжусь, что выиграл этот приз. Мюллер всегда был для меня вдохновителем. Футбол – это моя страсть. Хочу сказать спасибо всем тем, кто помог мне добиться этого успеха. Я всегда буду помнить и ценить ваш вклад. Но хочу подчеркнуть, что мой путь продолжается. Я ни в коем случае не буду останавливаться», - гласит сообщение польского бомбардира в социальных сетях.

В прошлом сезоне Левандовски выступал за мюнхенскую «Баварию». Нападающий принял участие в 34 поединках, в которых отметился 35 забитыми мячами (пять – с пенальти).