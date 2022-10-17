Дмитрий Черышев: Денис приносит пользу «Венеции», но им чего-то не хватает

Дмитрий Черышев, отец нападающего «Венеции» Дениса Черышева, высказался об игре своего сына в матче с «Фрозиноне» (1:3).

«Денис старается, выполняет свою работу, приносит пользу своей команде в виде голов, но его команде чего-то не хватает», — сказал Дмитрий Черышев «РБ Спорту».

Когда «Венеция» выигрывала у более статусного соперника со счетом 1:0, нужно было как-то аккуратно действовать, а они бежали атаковать и получили ответный гол, а потом «Фрозиноне» их просто добил, заявил эксперт.

После девяти туров «Венеция» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии B, набрав восемь очков.