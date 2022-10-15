Черышев забил три гола в пяти матчах за «Венецию»

Полузащитник сборной России Денис Черышев успешно выступает за свой новый клуб – «Венецию». В матче девятого тура Серии Б хавбек отметился забитым мячом в ворота «Фрозиноне», но это не спасло его команду от поражения.

В текущем сезоне 31-летний россиянин отметился тремя голами и одной результативной передачей в пяти поединках второго по силе дивизиона чемпионата Италии.

Напомним, что Денис присоединился к «Венеции» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. С ним был подписан трудовой договор, рассчитанный до середины 2024 года.

По итогам девяти туров «Венеция» занимает 16-е место в турнирной таблице.