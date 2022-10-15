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Чемпионат Италии. Серия Б

Черышев забил за «Венецию», но его команда проиграла

15 Октября 2022 • 05:25 Комментировать
Венеция
1:3
Фрозиноне
окончен

В итальянской Серии В начался девятый тур чемпионата, и стартовал он с матча между «Фрозиноне» и «Венецией». Команда, в которой выступает российский полузащитник Денис Черышев, вышла вперед в статусе хозяйки матча, причем забил как раз российский футболист, но «Фрозиноне» не только сравнял счет, но и надавил должным образом на соперника во второй половине встречи.

В результате на 85-й минуте «Венеция» осталась вдесятером, после чего пропустила два мяча. В следующем туре «Венеция» сыграет в гостях с «Брешией», это случится 22 октября, в следующую субботу.

Напомним, что Денис Черышев перебрался в «Венецию» минувшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Фрозиноне
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