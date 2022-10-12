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Чемпионат Италии. Серия Б

Аморузо считает, что Филиппо Индзаги выведет «Реджину» в Серию А

12 Октября 2022 • 23:47 Комментировать
Парма
...
Реджина
15.10 15:00

Бывший футболист «Наполи» и туринского «Ювентуса» Никола Аморузо следит за событиями итальянской Серии B, в которой ныне выступают достаточно известные игроки, в том числе российской футболист Денис Черышев, а также работают известные тренеры. Один из них - другой бывший игрок «Ювентуса» Филиппо Индзаги. И Аморузо верит, что у Индзаги получится вывести клуб в Серию А, несмотря на то, что до сих пор у «Пиппо» особых успехов на тренерском поприще не наблюдалось.

- Там очень хорошая обстановка, болельщики валят на матчи «Реджины». Пиппо отлично работает, и я верю, что он может вывести команду в Серию А, - заявил Аморузо, слова которого цитирует 1 Station Radio.

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Евро-Футбол.Ру,
Реджина Филиппо Индзаги Никола Аморузо
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ПАРМА РЕДЖИНА
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