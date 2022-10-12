Аморузо считает, что Филиппо Индзаги выведет «Реджину» в Серию А

Бывший футболист «Наполи» и туринского «Ювентуса» Никола Аморузо следит за событиями итальянской Серии B, в которой ныне выступают достаточно известные игроки, в том числе российской футболист Денис Черышев, а также работают известные тренеры. Один из них - другой бывший игрок «Ювентуса» Филиппо Индзаги. И Аморузо верит, что у Индзаги получится вывести клуб в Серию А, несмотря на то, что до сих пор у «Пиппо» особых успехов на тренерском поприще не наблюдалось.

- Там очень хорошая обстановка, болельщики валят на матчи «Реджины». Пиппо отлично работает, и я верю, что он может вывести команду в Серию А, - заявил Аморузо, слова которого цитирует 1 Station Radio.