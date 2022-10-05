Дмитрий Черышев: Адаптация сына в «Венеции» проходит хорошо

Дмитрий Черышев поделился информацией о том, как проходит адаптация его сына Дениса Черышева в «Венеции».

«Адаптация в Италии проходит хорошо. В «Венеции» хороший и молодой коллектив. Дениса уважают и очень хорошо относятся», — рассказал Черышев «Чемпионату».

Тренер отметил, что в Италии уделяется внимание игровой дисциплине при обороне, чего нет в Испании, поэтому его сыну еще нужно привыкнуть к новым требованиям.

В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в трех матчах Серии B, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.