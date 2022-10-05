Черышев попал в символическую сборную тура Серии Б

Российский полузащитник Денис Черышев, ныне выступающий в итальянской Серии Б за «Венецию», был включен в символическую сборную тура. Об этом сообщается в социальных сетях лиги.

Стоит напомнить, что в минувший уик-энд 31-летний хавбек отметился двумя забитыми мячами во встрече с «Кальяри» (4:1).

Черышев присоединился к «Венеции» в летнее трансферное окно. Он перебрался на Апеннины в статусе свободного агента. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

Денис является воспитанником мадридского «Реала». Всю свою карьеру он провел в Ла Лиге, поиграв за «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».