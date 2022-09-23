Буффон: «Мне не нужна Лига чемпионов, чтобы понять, насколько я крут»

44-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, ныне выступающий в Серии Б за «Парму», высказался насчет своей карьеры.

«Я продолжаю выходить на поле, потому что считаю себя по-прежнему сильным и конкурентоспособным. Сейчас у меня тот возраст, в котором можно смело уйти на пенсию. Однако я решил вернуться в «Парму», где были очень рады моему трансферу. Я многого добился в своей карьере, поэтому мне не нужна Лига чемпионов, чтобы понять свою крутость», - передает слова Джиджи Football-Italia.

Срок действующего трудового соглашения Джанлуиджи с «Пармой» рассчитан до 2024 года.