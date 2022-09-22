Украинский специалист Андрей Шевченко неудачно посотрудничал с «Дженоа» - заключив с клубом трехлетний контракт осенью прошлого года, он проработал лишь два месяца, после чего был уволен. За десять матчей у руля «грифонов» Шевченко набрал лишь три очка, то есть десять процентов от всех возможных баллов. Платить ему 7,5 миллионов евро за расторжение соглашения в «Дженоа», разумеется, не захотели, дело дошло до юридических разборок, и лишь сегодня стало известно, что сторонам удалось договориться полюбовно. Но на каких условиях, итальянское новостное агентство ITASportPress не сообщает.
«Дженоа» официально решил вопрос с Шевченко
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