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Чемпионат Италии. Серия Б

«Дженоа» официально решил вопрос с Шевченко

 
22 Сентября 2022 • 22:14 Комментировать (1)
СПАЛ 2013
...
Дженоа
01.10 15:00

Украинский специалист Андрей Шевченко неудачно посотрудничал с «Дженоа» - заключив с клубом трехлетний контракт осенью прошлого года, он проработал лишь два месяца, после чего был уволен. За десять матчей у руля «грифонов» Шевченко набрал лишь три очка, то есть десять процентов от всех возможных баллов. Платить ему 7,5 миллионов евро за расторжение соглашения в «Дженоа», разумеется, не захотели, дело дошло до юридических разборок, и лишь сегодня стало известно, что сторонам удалось договориться полюбовно. Но на каких условиях, итальянское новостное агентство ITASportPress не сообщает.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа
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Комментарии (1)
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22 Сентября 2022 в 22:29
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