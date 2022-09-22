​Каннаваро: «Мы увлеклись футбольной модой»

Фабио Каннаваро в четверг был представлен как тренер «Беневенто». Итальянец высказался о том, что сборная страны пропустит уже второй подряд чемпионат мира, хотя является действующим чемпионом Европы.

«Мы увлеклись футбольной модой. Сначала мы хотели быть испанцами, затем – англичанами… Я надеюсь, что мы вернёмся к нашим собственным представлениям о футболе, потому что не быть на чемпионате мира – трагедия. Италия четыре раза выигрывала мундиаль, и нам нужно чаще напоминать об этом людям», - сказал Каннаваро на пресс-конференции.

Напомним, что Фабио Каннаваро был капитаном сборной Италии, которая выиграла чемпионат мира в 2006 году.