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Чемпионат Италии. Серия Б

​Каннаваро: «Мы увлеклись футбольной модой»

 
22 Сентября 2022 • 19:31 Комментировать

Фабио Каннаваро в четверг был представлен как тренер «Беневенто». Итальянец высказался о том, что сборная страны пропустит уже второй подряд чемпионат мира, хотя является действующим чемпионом Европы.

«Мы увлеклись футбольной модой. Сначала мы хотели быть испанцами, затем – англичанами… Я надеюсь, что мы вернёмся к нашим собственным представлениям о футболе, потому что не быть на чемпионате мира – трагедия. Италия четыре раза выигрывала мундиаль, и нам нужно чаще напоминать об этом людям», - сказал Каннаваро на пресс-конференции.

Напомним, что Фабио Каннаваро был капитаном сборной Италии, которая выиграла чемпионат мира в 2006 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Фабио Каннаваро Беневенто
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