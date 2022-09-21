Каннаваро заключит с «Беневенто» двухлетний контракт

Бывший защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Фабио Каннаваро согласовал условия личного контракта с «Беневенто». Как отмечается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, специалист станет новым главным тренером команды.

Как отмечает источник, соглашение специалиста с командой будет рассчитано на два года. Брат специалиста Паоло Каннаваро войдет в тренерский штаб итальянского клуба. Паоло работал вместе с Фабио в сборной Китая.

Стоит отметить, что ранее Фабио Каннаваро не работал с клубами из Европы, а потому работа в итальянском клубе «Беневенто» станет для специалиста своего рода вызовом.