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Чемпионат Италии. Серия Б

Каннаваро заключит с «Беневенто» двухлетний контракт

 
21 Сентября 2022 • 00:22 Комментировать

Бывший защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Фабио Каннаваро согласовал условия личного контракта с «Беневенто». Как отмечается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, специалист станет новым главным тренером команды.

Как отмечает источник, соглашение специалиста с командой будет рассчитано на два года. Брат специалиста Паоло Каннаваро войдет в тренерский штаб итальянского клуба. Паоло работал вместе с Фабио в сборной Китая.

Стоит отметить, что ранее Фабио Каннаваро не работал с клубами из Европы, а потому работа в итальянском клубе «Беневенто» станет для специалиста своего рода вызовом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фабио Каннаваро Беневенто серия Б
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