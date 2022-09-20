У «Комо» - новый тренер

Итальянский клуб «Комо», выступающий в Серии Б, в последнее время привлекает много внимания - в его составе выступает испанский полузащитник Сеск Фабрегас, который зазывает и других своих друзей. Но сезон команда начала очень неудачно - ни одной победы, три ничьи в шести матчах и предпоследнее, девятнадцатое место в таблице Серии Б.

В результате руководство клуба решилось на смену тренера - сегодня клуб возглавил Морено Лонго, в прошлом выступавший в «Кальяри», тренировавший «Торино» и даже привлекавшийся в молодежную сборную Италии. Лонго подписал с клубом двухлетний контракт, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.