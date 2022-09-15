- Помимо всего прочего, тут у меня есть возможность постигать азы профессии тренера. Какой клуб я хочу тренировать? Если вы играли за «Барселону», то наверняка будете мечтать и потренировать ее. Но для этого надо очень много работать, очевидно, что это огромный вызов, - цитирует Фабрегаса ITASportPress.
Фабрегас мечтает стать тренером «Барселоны»
Испанский полузащитник Сеск Фабрегас не скрывает того, что в итальянском «Комо» его привлекает возможность не только играть, но и постепенно втягиваться в профессию тренера. Как выяснилось, Фабрегас мечтает стать наставником своего родного бывшего клуба - каталонской «Барселоны».
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