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Чемпионат Италии. Серия Б

Фабрегас мечтает стать тренером «Барселоны»

 
15 Сентября 2022 • 23:49 Комментировать
Комо
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СПАЛ 2013
17.09 15:00
Испанский полузащитник Сеск Фабрегас не скрывает того, что в итальянском «Комо» его привлекает возможность не только играть, но и постепенно втягиваться в профессию тренера. Как выяснилось, Фабрегас мечтает стать наставником своего родного бывшего клуба - каталонской «Барселоны».

- Помимо всего прочего, тут у меня есть возможность постигать азы профессии тренера. Какой клуб я хочу тренировать? Если вы играли за «Барселону», то наверняка будете мечтать и потренировать ее. Но для этого надо очень много работать, очевидно, что это огромный вызов, - цитирует Фабрегаса ITASportPress.

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Комо Сеск Фабрегас
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КОМО СПАЛ 2013
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