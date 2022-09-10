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Чемпионат Италии. Серия Б

Черышев может дебютировать за «Венецию» в матче 6-го тура Серии В

 
10 Сентября 2022 • 20:41 Комментировать
СПАЛ 2013
...
Венеция
Через 18 ч. 56 мин.

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев попал в заявку на матч 6-го тура второго дивизиона чемпионата Италии против СПАЛ.

Напомним, что российский футболист перешел в итальянский клуб в конце лета текущего года, подписав трудовой договор на два сезона с возможностью продления еще на один год.

«Венеция» сыграет со СПАЛ завтра, 11 сентября, начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени. Команда Черышева занимает 16-е место в турнирной таблице Серии В, набрав четыре очка за четыре матча.

Напомним, что ранее 31-летний футболист выступал за «Валенсию», «Реал», «Вильярреал» и «Севилью».

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция СПАЛ 2013
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СПАЛ 2013 ВЕНЕЦИЯ
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11.09  17:15 СПАЛ 2013 ... Венеция
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