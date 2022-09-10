Черышев может дебютировать за «Венецию» в матче 6-го тура Серии В

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев попал в заявку на матч 6-го тура второго дивизиона чемпионата Италии против СПАЛ.

Напомним, что российский футболист перешел в итальянский клуб в конце лета текущего года, подписав трудовой договор на два сезона с возможностью продления еще на один год.

«Венеция» сыграет со СПАЛ завтра, 11 сентября, начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени. Команда Черышева занимает 16-е место в турнирной таблице Серии В, набрав четыре очка за четыре матча.

Напомним, что ранее 31-летний футболист выступал за «Валенсию», «Реал», «Вильярреал» и «Севилью».