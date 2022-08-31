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Чемпионат Италии. Серия Б

Стало известно, под каким номером будет выступать в «Венеции» Денис Черышев

 
31 Августа 2022 • 21:07 Комментировать
Венеция
...
Беневенто
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03.09 15:00

Мы уже сообщали о новом трудоустройстве Дениса Черышева, который перебрался в итальянскую «Венецию» и вместе с Сеском Фабрегасом будет выступать в итальянской Серии Б - втором по престижу дивизионе итальянского футбола. Перешел туда Черышев в статусе свободного агента после истечения контракта с испанской «Валенсией».

А теперь стало известно, что Черышев-младший будет выступать в «Венеции» под номером 21. Ожидать его дебюта в клубе можно уже к субботе, когда его новый клуб сыграет против «Беневенто» в домашних стенах. После трех туров чемпионата «Венеция» с четырьмя очками занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция
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ВЕНЕЦИЯ БЕНЕВЕНТО
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