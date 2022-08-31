​Появилась информация о контракте Черышева с «Венецией»

Денис Черышев продолжит карьеру в итальянской Серии Б – в среду российский полузащитник стал футболистом «Венеции», понизившейся в классе по итогам прошлого сезона.

Появилась информация о контракте, который подписал Черышев. Трудовое соглашение 31-летнего полузащитника рассчитано на два сезона. В нём прописана опция возможного продления ещё на год.

Денис Черышев перебрался в «Венецию» как свободный агент. По завершению прошлого сезона у россиянина истёк срок контракта с «Валенсией».

Ближайший матч Серии Б «Венеция» проведёт в ближайшую субботу, 3 сентября, – против «Беневенто».