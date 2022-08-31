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Чемпионат Италии. Серия Б

Дениc Черышев присоединился к «Венеции»

 
31 Августа 2022 • 16:58 Комментировать
Венеция
...
Беневенто
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03.09 15:00

Мы уже сообщали о том, что российский полузащитник Денис Черышев близок к контракту с клубом итальянской Серии Б, его услугами собралась заручиться «Венеция».

Сейчас стало известно, что сделка заключена - 31-летний Черышев станет еще одним известным игроком, который будет выступать во второй лиге итальянского чемпионата после испанского полузащитника Сеска Фабрегаса, ставшего «играющим акционером» клуба «Комо».

Черышев присоединился к «Венеции» в качестве свободного агента.

«Венеция» вылетела из Серии А по итогам прошлого сезона. В настоящий момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице второго по рангу итальянского дивизиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция
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ВЕНЕЦИЯ БЕНЕВЕНТО
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