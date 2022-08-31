Дениc Черышев присоединился к «Венеции»

Мы уже сообщали о том, что российский полузащитник Денис Черышев близок к контракту с клубом итальянской Серии Б, его услугами собралась заручиться «Венеция».

Сейчас стало известно, что сделка заключена - 31-летний Черышев станет еще одним известным игроком, который будет выступать во второй лиге итальянского чемпионата после испанского полузащитника Сеска Фабрегаса, ставшего «играющим акционером» клуба «Комо».

Черышев присоединился к «Венеции» в качестве свободного агента.

«Венеция» вылетела из Серии А по итогам прошлого сезона. В настоящий момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице второго по рангу итальянского дивизиона.