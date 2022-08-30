Отец Черышева высказался о возможном переходе сына в «Венецию»

Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника Дениса Черышева, прокомментировал возможный переход своего сына в «Венецию».

Ранее сообщалось, что игрок не сумел договориться о своём переходе в один из российских клубов.

«Давайте говорить обо всём постепенно. Не буду сейчас ничего комментировать. Узнаем всё буквально завтра-послезавтра», — приводит слова Дмитрия Черышева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что всю свою профессиональную карьеру Денис Черышев провёл в Испании. Футболист выступал за мадридский «Реал», «Севилью», Вильярреал» и «Валенсию», за которую в минувшем сезоне провёл 20 матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.