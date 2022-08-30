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Чемпионат Италии. Серия Б

Отец Черышева высказался о возможном переходе сына в «Венецию»

 
30 Августа 2022 • 14:35 Комментировать
Венеция
...
Беневенто
03.09 15:00

Дмитрий Черышев, отец российского полузащитника Дениса Черышева, прокомментировал возможный переход своего сына в «Венецию».

Ранее сообщалось, что игрок не сумел договориться о своём переходе в один из российских клубов.

«Давайте говорить обо всём постепенно. Не буду сейчас ничего комментировать. Узнаем всё буквально завтра-послезавтра», — приводит слова Дмитрия Черышева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что всю свою профессиональную карьеру Денис Черышев провёл в Испании. Футболист выступал за мадридский «Реал», «Севилью», Вильярреал» и «Валенсию», за которую в минувшем сезоне провёл 20 матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Дмитрий Черышев Венеция Трансферы футбола - лето 2022
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ВЕНЕЦИЯ БЕНЕВЕНТО
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