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Чемпионат Италии. Серия Б

Анри прокомментировал решение стать акционером «Комо»

 
29 Августа 2022 • 23:00 Комментировать
Фрозиноне
...
Комо
03.09 15:00

Мы уже сообщали о том, что легендарный в прошлом нападающий Тьерри Анри решил поддержать почин своего бывшего напарника по «Арсеналу» Сеска Фабрегаса и также связал свое будущее с выступающим в итальянской Серии Б «Комо», став акционером клуба. Анри пояснил, почему именно это показалось ему перспективным.

- Присоединиться к клубу - это большое удовольствие для меня. Я давно ждал возможности присоединиться к такому проекту. Это не просто амбициозный спортивный проект, это то, что отвечает моей системе ценностей - клуб, который помогает обществу, - цитирует Анри издание ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Комо Сеск Фабрегас Тьерри Анри
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ФРОЗИНОНЕ КОМО
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Идет 74 минута Комо 0:1 Брешия 2.90 3.40 2.45
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Сегодня, 29 Августа
23:00 · Италия. Серия Б
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