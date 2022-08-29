Анри прокомментировал решение стать акционером «Комо»

Мы уже сообщали о том, что легендарный в прошлом нападающий Тьерри Анри решил поддержать почин своего бывшего напарника по «Арсеналу» Сеска Фабрегаса и также связал свое будущее с выступающим в итальянской Серии Б «Комо», став акционером клуба. Анри пояснил, почему именно это показалось ему перспективным.

- Присоединиться к клубу - это большое удовольствие для меня. Я давно ждал возможности присоединиться к такому проекту. Это не просто амбициозный спортивный проект, это то, что отвечает моей системе ценностей - клуб, который помогает обществу, - цитирует Анри издание ITASportPress.