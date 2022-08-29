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Чемпионат Италии. Серия Б

Кутроне стал игроком «Комо» официально

 
29 Августа 2022 • 17:17 Комментировать

Нападающий английского «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне, известный своими выступлениями за «Милан», возвращается в Италию.

24-летний итальянец стал игроком «Комо». Клуб уже объявил о подписании контракта с футболистом. Трудовое соглашение рассчитано до конца июня 2025 года.

В минувшем сезоне Патрик на правах аренды выступал за «Эмполи», где отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей в 28 турах Серии А. Примечательно, что Кутроне родился в городе Комо, и начинал свою футбольную карьеру в любительских коллективах родного города.

Напомним, ранее состав «Комо» пополнил звездный в недавнем прошлом полузащитник Сеск Фабрегас.

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