Нападающий английского «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне, известный своими выступлениями за «Милан», возвращается в Италию.

24-летний итальянец стал игроком «Комо». Клуб уже объявил о подписании контракта с футболистом. Трудовое соглашение рассчитано до конца июня 2025 года.

В минувшем сезоне Патрик на правах аренды выступал за «Эмполи», где отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей в 28 турах Серии А. Примечательно, что Кутроне родился в городе Комо, и начинал свою футбольную карьеру в любительских коллективах родного города.

Напомним, ранее состав «Комо» пополнил звездный в недавнем прошлом полузащитник Сеск Фабрегас.