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Чемпионат Италии. Серия Б

Кутроне переходит в клуб Серии Б

 
26 Августа 2022 • 10:00 Комментировать

Итальянский нападающий Патрик Кутроне близок к уходу из «Вулверхэмптона» и возвращению на родину. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Джанлуки ди Марцио.

Новым клубом форварда станет «Комо», выступающий во втором по значимости дивизионе итальянского футбола. Сделка будет оформлена в ближайшие несколько дней. Кутроне подпишет с клубом долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2025 года.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий выступал в аренде за «Эмполи». Он принял участие в 28 поединках чемпионата Италии, отметившись тремя результативными ударами.

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Евро-Футбол.Ру,
Комо Патрик Кутроне Трансферы футбола - лето 2022
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