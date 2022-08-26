Кутроне переходит в клуб Серии Б

Итальянский нападающий Патрик Кутроне близок к уходу из «Вулверхэмптона» и возвращению на родину. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Джанлуки ди Марцио.

Новым клубом форварда станет «Комо», выступающий во втором по значимости дивизионе итальянского футбола. Сделка будет оформлена в ближайшие несколько дней. Кутроне подпишет с клубом долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2025 года.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий выступал в аренде за «Эмполи». Он принял участие в 28 поединках чемпионата Италии, отметившись тремя результативными ударами.