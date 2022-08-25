Опытный голландский полузащитник Кевин Стротман, правами на которого владеет «Марсель», вернулся в итальянский футбол. 32-летний хавбек перешел в генуэзский «Дженоа», выступающий в Серии Б.

Как информирует пресс-служба «грифонов», с голландцем подписано арендное соглашение до завершения нынешнего сезона. Стоит отметить, что Кевин уже выступал за «Дженоа» в сезоне-2020/2021. Кроме того, он имеет опыт выступлений в «Роме» и «Кальяри».

Следующий поединок генуэзский коллектив проведет против «Пизы» на выезде. Встреча состоится в воскресенье, 28 августа. Начало – 21:45 мск.