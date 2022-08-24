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Чемпионат Италии. Серия Б

Президент «Реджины»: «Команду тренирует Индзаги – нам завидует вся Европа»

 
24 Августа 2022 • 22:57 Комментировать
Тернана
1:0
Реджина
окончен

Президент итальянской «Реджины» Марчелло Кардона считает, что Филиппо Индзаги способен привести команду к успеху.

Напомним, что известный экс-нападающий сборной Италии возглавил клуб Серии Б этим летом.

«Мы рассчитываем уверенно провести новый сезон. Нашу команду возглавляет Филиппо Индзаги – нам завидует вся Европа. Впереди у нас долгий и трудный путь к вершине. Мы проиграли последний матч, но команда боролась и показала хороший футбол», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Марчелло Кардоны.

На счету «Реджины» три очка в двух стартовых турах второго по силе дивизиона итальянского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Реджина Филиппо Индзаги
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