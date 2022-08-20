Фабрегас считает, что нынешний футбол стал более физическим и силовым

Бывший полузащитник «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Сеск Фабрегас считает, что современный футбол сильно отличается от того, что было в его времена. По мнению Фабрегаса, сейчас игра стала более физической, на поле остается меньше пространства для творчества, что огорчает Сеска.

- Очевидно, что сегодня футбол более физический, силовой. Я вижу много беготни, много борьбы, но меньше таланта и индивидуальности. Много тактики, физической борьбы, как роботы. Нет места творчеству на поле, нет места для классической десятки на поле, - заявил Фабрегас в интервью испанскому изданию Marca.