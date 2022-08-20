Фабрегас рассказал, чем его заманил «Комо»

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас неожиданно для многих выбрал итальянскую Серию Б - он выступает в составе «Комо». В интервью испанскому изданию Marca он пояснил, почему решил выбрать этот проект.

- Дело не только в самом «Комо», дело в ситуации в целом. Я могу продолжать играть в футбол быть акционером клуба, а также жить в очень красивом городе рядом со Швейцарией. Мои дети могут посещать швейцарскую школу, где оптимальное образование и воспитание. К тому же, я могу готовиться тут к тренерской карьере, - заявил Фабрегас.

В карьере испанского полузащитника были ранее такие клубы, как «Арсенал» и «Барселона».