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Чемпионат Италии. Серия Б

Фабрегас рассказал, чем его заманил «Комо»

 
20 Августа 2022 • 19:28 Комментировать
Пиза
...
Комо
1.75 3.75 4.60
21.08 21:45

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас неожиданно для многих выбрал итальянскую Серию Б - он выступает в составе «Комо». В интервью испанскому изданию Marca он пояснил, почему решил выбрать этот проект.

- Дело не только в самом «Комо», дело в ситуации в целом. Я могу продолжать играть в футбол быть акционером клуба, а также жить в очень красивом городе рядом со Швейцарией. Мои дети могут посещать швейцарскую школу, где оптимальное образование и воспитание. К тому же, я могу готовиться тут к тренерской карьере, - заявил Фабрегас.

В карьере испанского полузащитника были ранее такие клубы, как «Арсенал» и «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Комо Сеск Фабрегас
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