Экс-игрок «Зенита» станет одноклубником Буффона

Аргентинский защитник Кристиан Ансальди продолжит свою игровую карьеру в итальянской Серии Б. Как информирует посредством своих социальных сетей инсайдер Николо Скира, новым местом работы 35-летнего исполнителя станет «Парма».

Между сторонами будет подписано краткосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. В договор включат пункт о возможной пролонгации сотрудничества на сезон.

Последним местом работы Кристиана был «Торино». Он покинул туринский клуб в статусе свободного агента.

Ансальди имеет опыт выступлений в чемпионате России. В РПЛ он поиграл за «Рубин» и «Зенит».