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Чемпионат Италии. Серия Б

«Дженоа» готов пригласить Янузая

 
16 Августа 2022 • 22:14 Комментировать
Дженоа
...
Беневенто
20.08 21:45

Контракт нападающего Аднана Янузая с «Реал Сосьедад» закончился, и сейчас он пребывает в положении свободного агента. Им заинтересовался итальянский «Дженоа», который выступает в нынешнем сезоне в Серии Б.

К Янузаю есть интерес и в английском футболе, в частности, «Эвертон», также есть вариант с продолжением карьеры в Испании - «Севилья». Оба с точки зрения спортивных перспектив выглядят лучше, чем выступления во второй итальянской лиге.

Тем не менее, нельзя сбрасывать со счетов финансовые возможности «Дженоа», а также авторитет тренера Александра Блессина, который может помочь Янузаю легко адаптироваться к команде, сообщает ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Аднан Янузай Трансферы футбола - лето 2022
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ДЖЕНОА БЕНЕВЕНТО
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