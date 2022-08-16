«Дженоа» готов пригласить Янузая

Контракт нападающего Аднана Янузая с «Реал Сосьедад» закончился, и сейчас он пребывает в положении свободного агента. Им заинтересовался итальянский «Дженоа», который выступает в нынешнем сезоне в Серии Б.

К Янузаю есть интерес и в английском футболе, в частности, «Эвертон», также есть вариант с продолжением карьеры в Испании - «Севилья». Оба с точки зрения спортивных перспектив выглядят лучше, чем выступления во второй итальянской лиге.

Тем не менее, нельзя сбрасывать со счетов финансовые возможности «Дженоа», а также авторитет тренера Александра Блессина, который может помочь Янузаю легко адаптироваться к команде, сообщает ITASportPress.