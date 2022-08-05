Легенда «Ромы» станет главным тренером «Палермо»

Экс-игрок столичной «Ромы» и сборной Италии Даниэле де Росси входит в шорт-лист претендентов на пост наставника «Палермо». Об этом информируют журналисты Sportitalia.

Согласно сведениям источника, команда, которая принадлежит владельцам «Манчестер Сити», намерена дать возможность де Росси проявить себя сольно. До этого Даниэле работал ассистентом Роберто Манчини в сборной Италии. Стороны ведут переговоры и вскоре могут подписать трудовое соглашение.

Напомним, что де Росси является экс-капитаном «Ромы». В составе сборной Италии он становился чемпионом мира и вице-чемпионом Европы.