Ваноли может возглавить клуб и Серии B

Бывший наставник «Спартака» Паоло Ваноли может стать новым главным тренером «Палермо».

По сведениям TMW, руководство клуба всерьез настроено на приглашение 49-летнего специалиста.

Ранее агент итальянского тренера не стал исключать возможное назначение Паоло Ваноли в один из клубов Серии А.

Напомним, тренер возглавлял московский «Спартак» с декабря 2021 по 9 июня 2022 года. За это время он смог привести «красно-белых» к золоту Кубка России, одолев в финальном матче «Динамо» (2:1). В Российской премьер-лиге «Спартак» занял лишь десятое место в турнирной таблице по итогам минувшего сезона.