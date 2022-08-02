​Буффон ответил на вызов Фабрегаса

В понедельник Сеск Фабрегас был представлен как футболист «Комо». Во время своей первой пресс-конференции испанский хавбек заявил о желании снова поразить ворота Джанлуиджи Буффона, ныне выступающего за «Парму». 44-летний вратарь ответил Фабрегасу.

«Будет приятно снова увидеть тебя на поле. Добро пожаловать в Италию, чемпион. Буду ждать тебя с распростёртыми объятиями. Посмотрим, сможешь ли ты снова забить мне», - написал Буффон в социальных сетях.

На клубном уровне Сеск Фабрегас огорчал Джанлуиджи Буффона в матче между «Арсеналом» и «Ювентусом» в 2006 году. Также Фабрегас забивал Буффону в матчах Италия – Испания на Евро-2008 (послематчевый пенальти) и Евро-2012.