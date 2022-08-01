​Фабрегас объяснил, почему выбрал Серию Б, а не МЛС

В понедельник Сеск Фабрегас официально стал футболистом «Комо» - клуба из итальянской Серии Б. 35-летний испанский полузащитник объяснил, почему он выбрал второй дивизион Италии, хотя имел предложения из МЛС.

«Я хочу помочь «Комо» выйти туда, где должна быть команда, - в Серии А. Я решил приехать сюда по многим причинам. Я хотел проект, который дал бы мне энтузиазм, деньги меня не интересовали. «Комо» предложил мне более интересный проект по сравнению с вариантами в МЛС. Думаю, это один из наиболее важных вызовов в моей карьере», - сказал Фабрегас в ходе своей дебютной пресс-конференции.