Сеска Фабрегаса уже можно считать футболистом итальянского клуба «Комо». Известный испанский полузащитник был зарегистрирован как игрок «Комо», что можно увидеть на официальном сайте Серии Б.

35-летний Сеск Фабрегас известен главным образом по выступлениям за лондонский «Арсенал», «Барселону» и «Челси». Предыдущим клубом испанца был «Монако», за который он выступал на протяжении трёх с половиной лет.

«Комо» выступает во втором по рангу футбольном дивизионе Италии. В первом туре команда будет играть на своём поле против «Кальяри». Игра состоится в субботу, 13 августа.