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Чемпионат Италии. Серия Б

Бывший капитан «Реджины» стал фигурантом уголовного дела за отношения с мафией

27 Июля 2022 • 00:07 Комментировать
СПАЛ 2013
...
Реджина
14.08 21:45

Неприятные новости для Франческо Коццы, 48-летнего экс-игрока «Реджины». Как считает прокуратура провинции Реджо-Калабрия, Коцца имеет отношение к громким делам, связанным с вымогательством и пресловутой итальянской мафией. На его имя выдан орден на арест, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Коцца является воспитанником «Милана» времен Фабио Капелло, но во взрослой карьере поиграть в клубе такого уровня ему не довелось, а лучшие свои годы он посвятил выступлениям в «Реджине». В последние  годы Коцца занимался тренерской деятельностью, в том числе и в «Реджине», а также в таких клубах как «Таранто», «Пиза» и «Катанцаро».

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Евро-Футбол.Ру,
Реджина Франческо Коцца
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СПАЛ 2013 РЕДЖИНА
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