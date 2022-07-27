Бывший капитан «Реджины» стал фигурантом уголовного дела за отношения с мафией

Неприятные новости для Франческо Коццы, 48-летнего экс-игрока «Реджины». Как считает прокуратура провинции Реджо-Калабрия, Коцца имеет отношение к громким делам, связанным с вымогательством и пресловутой итальянской мафией. На его имя выдан орден на арест, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Коцца является воспитанником «Милана» времен Фабио Капелло, но во взрослой карьере поиграть в клубе такого уровня ему не довелось, а лучшие свои годы он посвятил выступлениям в «Реджине». В последние годы Коцца занимался тренерской деятельностью, в том числе и в «Реджине», а также в таких клубах как «Таранто», «Пиза» и «Катанцаро».